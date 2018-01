Bereits zum siebenten Mal in Folge wurde das Hotel Sonnenpark in Lutzmannsburg beim HolidayCheck Award 2018 in der Kategorie Familienurlaub ausgezeichnet und das zweite Mal sogar mit Gold.

„Kleine und große Gäste rangieren bei uns an erster Stelle. Der HolidayCheck Award bestätigt unsere Arbeit und ist gleichzeitig ein Ansporn weiterhin die Erwartungen unserer Gäste zu erfüllen oder sogar zu übertreffen“, so Geschäftsführer Werner Cerutti.

„Weiters konnte 2017 ein Rekordjahr mit knapp 90.000 Übernächtigungen bei nur 87 Zimmern und einer durchschnittlichen Zimmerauslastung von 82 Prozent erzielt werden“, erklärt Cerutti weiter.