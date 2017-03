Wie die BVZ berichtete, übernahm Harald Zagiczek, der zuletzt als Geschäftsführer der Therme Lutzmannsburg tätig war, die Geschäftsführung der WiBuG, die im Land vor allem für die Abwicklung der Förderungen zuständig ist. Bis ein geeigneter Nachfolger gefunden ist, wird Zagiczek Geschäftsführer der Sonnentherme Lutzmannsburg bleiben.

Ab Samstag, dem 4. März, startet die Suche nach einem neuen Chef. Interessenten haben einen Monat lang Zeit, sich zu bewerben. „Anschließend wird es ein Hearing geben. Je nachdem wie viele sich bewerben, werden die Hearings ein bis zwei Monate dauern“, so Georg Funovits aus dem Büro des Landeshauptmannes. Und weiter: „Idealerweise sollte bis Ende Juni ein Nachfolger feststehen. Wir wollen auf alle Fälle die Stelle so schnell wie möglich besetzen“, so Funovits.