Im Jahr 1218 wurde der Weinbau erstmals urkundlich erwähnt. Heuer feiert der erste Theaterwein Premiere. Auserkoren wird dieser Tropfen unter den Weinen der Lutzmannsburger Winzer. Zur Einstimmung auf das diesjährige Stück der Theatergruppe Lutzmannsburg mit dem Titel „Bezahlt wird nicht“ von Dario Fo — die Premiere findet am 28. April um 19 Uhr im Gasthaus Pacher statt — wird ein Wettbewerb ausgeschrieben: Das Etikett für den ersten Lutzmannsburger Theaterwein dürfen Theaterfans und Weinliebhaber kreieren.

Alle Interessierten sind aufgerufen, ein Etikett zum Thema „Bezahlt wird nicht“ zu entwerfen und an die Theatergruppe Lutzmannsburg zu schicken: Einsendungen sind per E-Mail an info@theatergruppe-lutzmannsburg.at oder per Post an Theatergruppe Lutzmannsburg, Breitengasse 29, 7361 Lutzmannsburg bis 25. März möglich .

Unter allen Einsendungen wird der gelungenste Vorschlag auserwählt. Dem Sieger winkt ein Weinpaket der Lutzmannsburger Winzer und sechs Stück der neugestalteten Weingläser zum 800 Jahre Jubiläum. Ab Mitte April kann dann der erste Lutzmannsburger Theaterwein im Landgasthof Pacher verkostet und gekauft werden.