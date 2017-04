1.000 verschiedenfärbige Nespresso-Kapseln und zwei geschickte Hände ergeben zusammen die Bremer Stadtmusikanten. Robert Supper aus Mannersdorf gestaltet leidenschaftlich gerne Figuren aus Kaffee-Kapseln und lässt sich immer wieder neue Motive einfallen.

Gebastelter Osterschmuck der Nichte als Inspiration

Begonnen hat er damit vor ungefähr drei Jahren. „Meine Nichte brachte einmal aus der Schule Osterschmuck aus Nespresso-Kapseln mit. Da habe ich selbst versucht, solche Osterdekorationen zu machen“, erinnert sich Supper. „Mir kamen dann immer mehr Ideen zu unterschiedlichen Figuren und Gegenständen.“ Insgesamt sind schon rund 80 Kunstwerke entstanden.

Dazu trocknet und reinigt Supper zunächst die Kapseln und klopft diese dann mit einem Hammer platt. „Aus Spanplatten schneide ich verschiedene Motive aus, manchmal aus meiner Fantasie und manchmal nach Vorlage, dort werden die Kapseln mit einer Heißklebepistole aufgeklebt“, so Supper.

Ab und an käme es bei der Verarbeitung zu Pausen, weil ihm Farben ausgehen. Manchmal entstünden die Motive nach den zur Verfügung stehenden Kapseln. Generell bezieht er das Material für seine Werke von Familie und Freunden. „Meine vier Kinder beliefern mich fleißig und auch einige Bekannte und Nachbarn“, so Supper. Aktuell arbeitet er an Osterlämmern und Ostereiern. „Mein Neffe wünscht sich einen Piraten, vielleicht wird das mein nächstes Werk.“