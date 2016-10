Die Diskothek „Kuhstall“ bekommt mit Marion Dobrovnik eine neue Betreiberin. Sie hat über die Agentur GA-Eventsolution vom Kuhstall erfahren und führt nun die Diskothek. „So wurde diese Idee geboren, und ich wollte schon immer ein Lokal betreiben“, meint die gebürtige St. Margarethenerin. Nun beginnen die Umbauarbeiten, denn der „Kuhstall“ wird nun auf zwei verschiedene Floors geteilt.

Der „Stadl“ bleibt wie bisher bestehen, der zweite Floor wird als „Bullshit“ eher Musik der Richtungen House und R‘n‘B bieten. Unter anderem wird auch eine neue Musikanlage und dazugehörige neue Technik eingebaut. Dobrovnik hat vor, jeden Freitag und Samstag sowie an „falschen“ Samstagen vor Feiertagen zu öffnen. „Es wird auch Aktionen geben, wie etwa die Wahl zur ‚Miss Kuhstall“ einmal im Monat, ‚Hüttenzauber‘ oder Verlosungen“, meint die neue Betreiberin, die hier anstrebt, die Markt St. Martiner Firmen sowie die Region miteinzubeziehen.

Bereits am kommenden Wochenende feiert man eine Eröffnungsparty, am 28. Oktober wird Tony Wegas zu Gast sein und am 29. Oktober Michael J. Morgen.