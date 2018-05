Ausgehend vom Autonomiepaket der Bildungsreform wird es künftig sogenannte „Bildungscluster“ geben (siehe Infobox). Die ersten dieser Art im Burgenland werden mit den Neuen Mittelschulen (NMS) beziehungsweise Volksschulen (VS) von Bernstein und Lockenhaus sowie in Frauenkirchen (VS, NMS, Polytechnische und Sonderschule) gebildet. Schon bisher wurde die NMS Bernstein als Expositur von Lockenhaus geführt, um den Schulstandort erhalten zu können (Anmerkung: unter 80 Schüler müssen NMS per Beschluss der Landesregierung geschlossen werden).

Zwei bis sieben Schulen, Minimum 200 Schüler

Mit der Verclusterung von Schulen fallen die Schließungszahlen, weil der Schulcluster als eine eigene Schuleinheit bemessen wird. Das ist eine weitere Maßnahme, um die ortsnahe Bildung zu erhalten“, erklärt Pflichtschulinspektor Alfred Lehner, der als einer von vier „Autonomiebotschaftern“ an der österreichweiten Umsetzung mitarbeitet und als Clusterbeauftragter des Ministeriums tätig ist – nachzulesen auf dem Blog www.schulautonomie.at.

Bernstein und Lockenhaus wurden ausgewählt, weil Bernsteins Volksschul-Direktorin Christine Wallner demnächst in Pension gehen wird. „Derzeit analysieren wir alle Schulstandorte in Österreich, die Bildungscluster werden abhängig von anstehenden Pensionierungen geschaffen“, so Lehner.

Künftig wird der Bildungscluster Bernstein/Lockenhaus 230 Schüler umfassen – 88 aus Bernstein (47 NMS , 41 VS) und 116 aus Lockenhaus (41 NMS, 75 VS). Dazu nötig waren Beschlüsse der Gemeinderäte (= Schulerhalter), bei einer Entfernung von unter fünf Kilometern kann diese Entscheidung direkt von der Bildungsdirektion getroffen werden. Der Gemeinderat Lockenhaus stimmte vorigen Mittwoch einstimmig für den Cluster.

„Dadurch wären die Schulstandorte ohne Schließungsmindestanzahl gesichert“, führte Bürgermeister Christian Vlasich aus. Auch Bernstein habe bereits zugestimmt. Angestrebte Mindestgröße von Bildungsclustern sind 200, Maximalgröße 1.200 Schüler. Ein Vorteil für die zwei betroffenen Gemeinden ist, dass der Bund die Kosten für eine 20-Stunden-Kraft im Sekretariat übernimmt.