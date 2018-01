Kartonschachtel verursachte Kellerbrand.

Eine auf der Abdeckung des Rauchabzugsrohres abgestellte Kartonschachtel hat am Mittwoch in einem Einfamilienhaus in Deutschkreutz (Bezirk Oberpullendorf) einen Kellerbrand ausgelöst.

Der Hausbesitzer konnte das Feuer noch selbst mit einem Feuerlöscher eindämmen, berichtete die Polizei. Die Feuerwehren Deutschkreutz und Girm übernahmen die Nachlöscharbeiten. Verletzt wurde niemand.