Die Gesamtschülerzahl in den Volksschulen sinkt um 8 Schüler auf 1.350. In den Neuen Mittelschulen werden 216 Schüler beginnen, das sind 8 mehr als im Vorjahr. Insgesamt gibt es in den Neuen Mittelschulen des Bezirks 2 Schüler mehr als 2016/17. Die Schülerzahl in der Polytechnischen Schule ist von 63 auf 46 Schüler gestiegen.

