Am Samstag fand bereits zum vierten Mal eine Motorrad-Segnung in Neckenmarkt bei der Pfarrkirche statt. Nach der Segnung wurde Kreisdechant Franz Brei ein Scheck in der Höhe von 1.500 Euro von den beiden Organisatoren Gregor Mick und Wolfgang Pantzer für die Renovierung der Oswaldi-Kapelle überreicht. „Wir bedanken uns herzlich für die Spende und ein großes Vergelt’s Gott für jeden Euro“, so Brei. Das Geld war der Reinerlös der Motorrad-Segnung im Vorjahr.

Die Arbeiten für die Renovierung der Oswaldi-Kapelle im Kühstand laufen bereits. „In Absprache mit dem Bundesdenkmalamt unter meiner Leitung wird die Oswaldi-Kapelle renoviert. Auch die Urbarialgemeinde hilft tatkräftig mit“, schildert Brei. Rund um die Kapelle wird gegraben und entfeuchtet.

Renovierung im Herbst abgeschlossen

Im Innenraum soll das Altarbild vom heiligen Oswaldi in einen speziellen Holzrahmen gegeben werden. Weiters wird eine Oswaldi-Glocke gegossen. „Auf dem Dach der Kapelle wird ein Türmchen gebaut, wo die Oswaldi-Glocke ihren Platz finden wird“, so Brei. Auch die Altarmensa und die Eingangstür sollen renoviert werden.

„Im Spätherbst sollen die Renovierungsarbeiten fertiggestellt sein. Somit sind alle Kapellen in der Gemeinde Neckenmarkt renoviert“, fügte Kreisdechant Brei abschließend hinzu.