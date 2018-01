Der gemeinnützige Verein Neckenmarkt veranstaltet jedes Jahr einen Adventmarkt am dritten Wochenende im Advent. Der Erlös dieser Veranstaltung wird für soziale Zwecke im Ort verwendet.

Insgesamt konnte ein Gewinn von 17.131 Euro erzielt werden. Vor Kurzem wurden 10.000 Euro vom Gewinn an die Volksschule für verschiedene Projekte und Investitionen zur Verfügung gestellt. „Einen herzlichen Dank an die mehr als 70 freiwilligen Helfer, die jährlich unentgeltlich für einen guten Zweck immer wieder ihre Freizeit opfern, ohne sie wäre dieser Erfolg nicht möglich. Auch den Ausstellern dürfen wir Danke sagen sowie ein ‚Vergelt`s Gott‘ auch an die Weinbautreibenden, die schon jahrelang ihre Hütten und Weine gratis zur Verfügung stellen“, heißt es seitens des Vereines.