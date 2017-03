Der sparsame und schonende Umgang mit wertvollen Ressourcen ist eines der zentralen Themen im Leitbild der Österreichischen Post, in dem die Ziele des Unternehmens für die kommenden Jahre festgeschrieben sind. Deshalb kommen in der Postzustellbasis Neutal ab sofort E-Fahrzeuge zum Einsatz. In Neutal, Kaisersdorf, Piringsdorf und Unterrabnitz bekommt mittlerweile jeder Bewohner mittels E-Auto seine Briefe und Pakete.

Die Ortschaften Markt St. Martin, Weppersdorf, Draßmarkt, Deutschkreutz und Stoob werden nur teilweise damit angefahren. „Dass die Post Elektrofahrzeuge einsetzt entspricht auch ganz den umweltfreundlichen Initiativen der Gemeinde Neutal und passt daher sehr gut in unser ökologisches Gesamtkonzept“, so Bürgermeister Erich Trummer.