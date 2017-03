Das Burgenländische Schulungszentrum (BUZ) startete zusammen mit dem Landesschulrat das Karrierecenter. Es ist ein Angebot für burgenländische Schüler, um Einblicke in die Berufs- und Arbeitswelt zu erhalten, sich mit der beruflichen Praxis auseinanderzusetzen und wertvolle Informationen für die Berufswahl zu gewinnen.

Die Jugendlichen sollen im Rahmen des Unterrichts ihrer Schule im BUZ die Bereiche Gastronomie, Elektrotechnik, Metalltechnik und Informationstechnologie kennenlernen. Die Finanzierung erfolgt im Rahmen des Paktes für Beschäftigung vom Land Burgenland und dem Regionalmanagement Burgenland. Es werden somit für diese Kurse an Teilnehmer und Schulen keine Kosten verrechnet.

„80 Tage im Jahr steht das Karrierecenter den Schülern zur Verfügung. Pro Tag können 50 Schüler in die Fachbereiche schnuppern. Wir rechnen mit rund 1.500 Schülern, die in den nächsten drei Jahren zu uns kommen werden“, so BUZ-Geschäftsführer Christian Vlasich. In Kooperation mit dem Jugend- und Familiengästehaus (JUFA) Neutal kann den Schülern ein leistbares Wohnen angeboten werden.