Im Juni vergangenen Jahres gründeten die beiden Wehren Nikitsch und Kroatisch Minihof gemeinsam eine Feuerwehrjugend. „Es ist eine Kooperation zwischen zwei Ortschaften, um die Kameradschaft und die überörtliche Gemeinschaft zu pflegen“, sind sich die beiden Kommandanten Norbert Divos und Thomas Buzanich einig.

Trainiert wird einmal pro Woche. Die Vorbereitungen für den Wissenstest laufen bereits auf Hochtouren. Auch bei den Bezirksjugendwettkämpfen möchte man heuer zum ersten Mal gemeinsam teilnehmen. „Wir wollen einen guten Platz erreichen und auf alle Fälle vorne dabei sein“, so Feuerwehrjugendleiterin Rita Melisits.

Im Gründungsjahr war die Feuerwehrjugend Nikitsch/Kroatisch Minihof nicht untätig. So wurde bei den Bezirkswettkämpfen bzw. Landeswettkämpfen zugesehen, aber auch bei der Atemschutzübung in Lutzmannsburg waren die Jugendlichen aktiv dabei. In Zukunft sollen sich die zehn Jugendlichen auch bei den Aktiven miteinbringen.

"Man kann bei der Feuerwehr jeden Tag eine gute Tat ausüben“Thomas Buzanich

„Der Dienst am Nächsten ist etwas Schönes. Man kann bei der Feuerwehr jeden Tag eine gute Tat ausüben“, so Kommandant Thomas Buzanich. Für Jugendleiterin Melisits ist die Feuerwehrjugend ein Miteinander, um Kameradschaft und eine Art von Pflichtbewusstsein zu erlernen. Aber auch Spiel und Spaß kommen hier nicht zu kurz.

In Nikitsch gab es bereits von 1990 bis 2003 eine Feuerwehrjugend. „Der größte Schub von den aktuellen Aktiven, rund 70 Prozent, kam von der Jugend“, erklärt Norbert Divos. 1992 holte sich die Feuerwehrjugend Nikitsch den Landessieg.

Und durch die Jugend entstand auch die Feuerwehr-Partnerschaft mit Vularia in Kroatien. „1997 waren Nikitsch und Vularia gemeinsam in Oggau bei einem Jugendcamp. Dort entstanden Freundschaften, die heute noch gepflegt werden“, so Kommandant Divos.