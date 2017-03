Das Tier, das aus einem Pferdestall in der Umgebung ausgebüxt war, wurde beim Zusammenprall mit dem Pkw so schwer verletzt, dass es leider noch an der Unfallstelle verendete. Am Auto entstand Totalschaden, der Lenker begab sich auf privatem Wege ins Krankenhaus. Die Feuerwehr Oberloisdorf entfernte das stark beschädigte Fahrzeug von der Straße.