Hauptstraße als Adventmeile.

In Oberloisdorf wurde am Samstag zu einem Adventmarkt in der Hauptstraße eingeladen, der von Kindergarten- und Volksschulkindern sowie der Gruppe „Voice of Lois“ eröffnet wurde. Auch der Nikolaus kam zu Besuch und verteilte Säckchen mit Süßigkeiten an die Kinder.

Die Besucher unterstützten mit ihrem Kommen die Förderwerkstätte „Rettet das Kind“ in Oberpullendorf, der der Reinerlös der Veranstaltung gespendet wird.