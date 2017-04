8,1 Millionen Euro für den Straßenbau, mehr als eine Million Euro Wohnbauförderung, 570.000 Euro für das Krankenhaus: Das sind einige Beispiele für finanzielle Mittel, die heuer vom Land ins Mittelburgenland fließen werden.

"Impulse für Wirtschaft und Arbeitsplätze“

„Insgesamt werden heuer 47,3 Millionen Euro im Bezirk Oberpullendorf investiert. Das schafft Impulse für die Wirtschaft und für Arbeitsplätze“, betonte Landeshauptmann Hans Niessl bei der ersten Regierungssitzung in Oberpullendorf im Rahmen der Initiative „Regierung vor Ort“.

„Bisher haben wir alle Beschlüsse in allen Regierungssitzungen einstimmig gefasst. Es kann nur gemeinsam funktionieren“, meinte Landeshauptmannstellvertreter Hans Tschürtz. In Oberpullendorf wurden 67 Beschlüsse, unter anderem in den Bereichen Bildung, Forschung, Infrastruktur und Kultur sowie für Gemeinden gefasst.

„Wir unterstützen Gemeinden in vielen Bereichen“, so Niessl. So gäbe es im Burgenland die höchsten Transferzahlungen vom Land an Gemeinden. Der Verteilungsschlüssel zwischen Land und Gemeinde bei der Finanzierung gemeinsamer Aufgaben betrage im Burgenland 74 zu 26 Prozent während er im Österreichdurchschnitt nur 65 zu 35 ausmache.

Die Regierungssitzung in Oberpullendorf sei zum einen dem Bekenntnis zu einer bürgernahen Verwaltung geschuldet, denn man hatte auch Anwaltschaften und Servicestellen des Landes für Beratung der Bürger mitgebracht, und zum anderen auch eine Anerkennung der Leistungen der Gemeinden, der Wirtschaft und der Verwaltung in der Region.

Kooperieren statt konzentrieren

„Wir wollten mit den Mitarbeitern ins Gespräch kommen, weil wir ihnen dankbar sind, dass sie einen guten Job machen, die Bezirkshauptmannschaften sind nah am Bürger und sind Dienstleistungsbetriebe“, so Niessl.

„Eine bürgernahe Verwaltung ist uns ein Anliegen. Wir wollen alle sieben Bezirkshauptmannschaften erhalten“, betont Niessl. Wo Bedarf herrsche, ändere man daher Strukturen. Einzelne Bezirkshauptmannschaften seien bei bestimmten Themen federführend und würden in diesem Bereich die Arbeit für andere mitübernehmen.

So sei Oberpullendorfs Bezirkshauptmann Klaus Trummer zuständig für Reformen in allen Bezirkshauptmannschaften. Außerdem habe die Bezirkshauptmannschaft Oberpullendorf Kompetenzen im Bereich des Umweltschutzes auch für die Bezirke Mattersburg und Oberwart.