Vermutlich aufgrund eines Kurzschlusses bei einer weggeworfenen Batterie geriet am Gelände des Umweltdiensts im Freien abgelagerte Eisen, das in der Müllsplitting-Anlage divitec aus dem Hausmüll abgetrennt wird, in Brand (BVZ.at hatte vergangene Woche berichtet, siehe unten). Es kam zu einer beachtlichen Rauchentwicklung. Die Wehren Oberpullendorf und Steinberg bekämpften das Feuer.

„Es ist in der Abfallwirtschaft die Ausnahme, dass Alteisen mit anhaftenden Plastikfolien sich selbst entzündet“, so UDB-Geschäftsführer Rudolf Haider. Und Geschäftsführer Alexander Predl: „Aber man muss mit allem rechnen und daher achten wir auf geringe Lagermengen und gute Lagerlogistik.“