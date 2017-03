Eine beachtliche Rauchwolke entwickelte sich am Freitagmorgen am Gelände des Umweltdiensts Burgenland in Oberpullendorf.

Das im Freien abgelagerte Eisen, das in der Müllsplitting-Anlage divitec aus dem Hausmüll abgetrennt wird, hatte sich in den Nachtstunden selbst entzündet. Vermutlich war durch den nächtlichen Regen ein Kurzschluss bei einer weggeworfenen Batterie entstanden, wodurch sich in weiterer Folge am Eisen anhaftendes Plastik entzündet hat.

Es kam zu einem Schwellbrand mit beachtlicher Rauchentwicklung. Die Feuerwehren Oberpullendorf und Steinberg bekämpften den Brand. Gegen 8 Uhr konnte Brand Aus gegeben werden.

„Es ist in der Abfallwirtschaft die Ausnahme, dass Alteisen mit anhaftenden Plastikfolien sich selbst entzündet“, erklärt Rudolf Haider, einer der beiden Umweltdienst-Geschäftsführer.

Der Umweltdienst hat am Standort Oberpullendorf fünf Brandschutzbeauftragte, die im Alltagsbetrieb präventiv auf Brandverhütung achten. „Aber man muss mit allem rechnen und daher achten wir auf geringe Lagermengen und gute Lagerlogistik“, so Haider. Dies macht sich offensichtlich bezahlt: Durch den Brand waren keine Vermögensschäden zu verzeichnen.