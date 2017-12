Christmas Party am Hauptplatz.

Am Freitag vor Weihnachten wurde am Hauptplatz in Oberpullendorf die „Swingin & Rockin“ Christmas Party mit Verlosung des Adventshopping-Gewinnspiels des Stadtmarketing mit Obfrau Mary Bauer veranstaltet. Im Weihnachtsdorf am Hauptplatz war unter dem Motto „Einkaufen und gewinnen“ in Oberpullendorf die große Verlosung des FORD KA+. Gewonnen hat diesen Lea Gruber aus Kaisersdorf. DJ Werner Hosiner legte stimmungsvolle Weihnachtslieder auf. Zusätzlich gab es ein Ladenspiel mit vielen unterschiedlichen Preisen und das Christkind teilte Keksausstecher von der BVZ aus.