Oberpullendorf

Zehn Bürgermeisterinnen und achtzehn Vizebürgermeisterinnen stellt die SPÖ derzeit sowie 350 Gemeinderätinnen und 280 Frauenfunktionärinnen. SPÖ-Landesfrauenvorsitzende Verena Dunst lud zu einem Treffen ein, um den aktiven Erfahrungsaustausch und den Informationsfluss unter den Frauen auf Kommunalebene weiter auszubauen.

Unter anderem werden Best Practice-Beispiele weitergetragen. „Neun der zehn Bürgermeisterinnen werden als Spitzenkandidatin antreten. Es kann sein, dass noch einige dazukommen“, so Dunst. Die SPÖ Frauen arbeiten auch aktiv daran, den Frauenanteil in den Gemeindestuben zu erhöhen.