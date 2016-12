Am 4. Jänner findet in Kooperation mit der Buchhandlung „buchwelten“, der Stadtbibliothek und der BVZ ein Lesefest in der Stadtbibliothek Oberpullendorf statt. „Es soll ein schöner Nachmittag für die Kinder, die in den Ferien zuhause sind, werden“, so Herta Emmer von „buchwelten“. Für das Lesefest konnte die Oberpullendorfer Autorin Jutta Treiber gewonnen werden.

Sie möchte an diesem Nachmittag aus ihren vier neuen Buchstabenbüchern lesen, die im Sommer präsentiert wurden, sowie aus ihrem Bilderbuch „Der Angstdrache“, das schon lange vergriffen war und nun gänzlich neu illustriert wieder aufgelegt wurde. „Es ist fast wie ein neues Buch“, meint Treiber. Außerdem möchte sie „Fiona Fee hat keine Zeit“ präsentieren, das nun als Taschenbuch erschienen ist sowie „Max Marzipan“, das ebenfalls neu illustriert herausgekommen ist.

Und last but no least steht beim Lesefest das Bilderbuch „Die Wörter fliegen“ über eine alzheimerkranke Oma am Programm. „Dieses ist für den Lesestimmen-Preis nominiert worden, was eine große Freude für mich ist. Die Abstimmung via Karten in Buchhandlungen und Büchereien sowie via Online-Voting findet im Frühjahr statt“, so Treiber.

Das Lesefest am 4. Jänner richtet sich an Kinder von 4 bis 9 Jahren. Aufgrund der begrenzten Platzanzahl wird um Anmeldung für das Lesefest per Mail unter marketing@bvz.at, Kennwort „Lesefest“, gebeten.