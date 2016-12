Nach 42,5 Jahren an der Handelsakademie hatte Angela Pekovics Ende November/Anfang Dezember ihren letzten Arbeitstag.

BVZ: Sie waren zu Beginn Ihrer Lehrerlaufbahn mit 20 Jahren die jüngste Lehrerin an einer berufsbildenden Schule in ganz Österreich. Wie ist es dazu gekommen?

Pekovics: Es gab damals einen Mangel an Steno- und Maschinschreib-Lehrern. Ich war im letzten Jahr, wo die Ausbildung nur ein Jahr gedauert hat und gleichzeitig hat man mir das Büropraxisjahr erlassen, weil ich bereits zu Hause in unserem Sägewerk gearbeitet hatte.

BVZ: Wie war es als 20-Jährige Schüler im gleichen Alter zu unterrichten? Wie verschafft man sich Respekt?

Ich habe auch an der HAK Oberwart die ersten Jahre unterrichtet, wo ich maturiert habe. Ich bin als Schülerin rausgegangen und ein Jahr später als Lehrerin zurückgekommen. Aber ich habe in meiner ganzen Lehrerzeit nie ein Problem mit Respekt gehabt. Jeder war begierig was zu lernen. Ich hatte 36 Schüler im Maschinschreibunterricht. Bei 36 mechanischen Schreibmaschinen war das viel Lärm. Die erste Errungenschaft war ein Mikrofon, dass ich mich bemerkbar machen konnte.

BVZ: Gab es auch Schüler, die in Sie verliebt gewesen sind?

Ich habe einige Verehrer unter den Schülern gehabt, die gerne ein Rendezvous ausgemacht hätten. Und ich habe oft Blumen bekommen, auch heimlich von Lehrerkollegen. Einmal hat mich der Direktor zu sich gerufen, weil ich via Blumenversand so oft Blumen in die Schule bekommen habe. Er hat gesagt, Frau Kollegin sie müssen das abstellen. Direktor Herbert Simon hat mich sehr geprägt. Von ihm habe ich korrektes, verantwortungsbewusstes Arbeiten gelernt.

BVZ: Welche Unterrichtsgegenstände haben Sie unterrichtet?

Am Anfang waren es Steno, Maschinschreiben und Turnen, später Wirtschaftsrechnen, Bürotechnik und Geografie und zur Krönung alles in Richtung Multimedia und Marketing. Die letzten zwei Jahre habe ich auch Business Behavior unterrichtet. Es war mir immer ein Anliegen, die Schüler auf das Berufsleben vorzubereiten.

BVZ: Wie viele Schüler sind durch ihre Hände gegangen?

Es müssen rund 1.500 bis 2.000 Schüler gewesen sein.

„Mit Geld durch Projekte Apple-Studio eingerichtet“

BVZ: Sie haben mit Schülern viele Projekte umgesetzt, welches waren Ihre Lieblingsprojekte?

Wir haben eine Unmenge an Preisen gewonnen. Drei Projekte sind mir besonders gut in Erinnerung geblieben: Das Projekt „Kulinarium – Kochen wie ein Schmankerlwirt“, für das wir ein eigenes Kochbuch herausgebracht haben. Dann unser Lions-Projekt mit einer Umfrage in englischer Sprache zur Arbeit des Lions Clubs aus der Sicht Jugendlicher gemeinsam mit Schülern aus Ungarn und der Slowakei und einer Brillensammlung, das wir in der UNO-City präsentiert haben. Und drittens das Projekt Ergonomics Comics zum Thema Gesundheit am Arbeitsplatz, wofür ein Bildschirmschoner und Mousepad kreiert wurden. Mit diesem haben wir als erste und einzige HAK den österreichischen Informatikpreis gewonnen und waren auf der Jugendwelterfindermesse in Brüssel. Mit dem Geld, das wir durch die Projekte hereingebracht haben, habe ich das Apple-Studio in der Schule eingerichtet.

BVZ: Was bleibt Ihnen aus den 42 Jahren in besonderer Erinnerung? Was waren die größten Herausforderungen?

Vieles bleibt in Erinnerung. So waren wir am Anfang in der Haydn-Schule. Wir sind dann mit einem großen Marsch mit den Sesseln in der Hand durch die Spitalstraße und die Gymnasiumstraße umgezogen. Was mich immer begleitet hat, war die Entwicklung von Steno bis zum Computer und darüber hinaus zum Unterrichten mit i-Pad und Handy. Ständige Weiterbildung war gefragt.