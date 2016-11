Oberpullendorf

Wie die BVZ berichtete, wird Kommandantstellvertreter Christian Moritz seine Funktion aus persönlichen Gründen mit Jahresende zurücklegen.

Vergangenen Freitag hat die Stadtfeuerwehr die Weichen für seine Nachfolge gestellt. Der bisherige Atemschutzwart Roman Ribarics wurde unter zwei Kandidaten von den Kameraden mehrheitlich zu Moritz Nachfolger gewählt. Ribarics ist am 1. Jänner 1993 in die Jugend der Stadtfeuerwehr eingetreten. 1996 wechselte er in den Aktivstand.

„Ich bin stolz, dass ich den Kommandantstellvertreter machen darf. Mir gefällt die Arbeit und die neue Herausforderung“, so Ribarics. Er ist in seiner Familie übrigens der zweite Feuerwehroffizier. Seine Frau Isabella Ribarics-Schmidt ist Kommandant-Stellvertreterin der Ortsfeuerwehr Steinberg.