Oberpullendorf

Lichtfallen wurden angebracht. Ein Dutzend Vogelhäuschen wurden errichtet, um natürlichen Feinden einen Unterschlupf zu geben. Im Raum, wo die Ballen gespresst werden, wird mit Insektiziden die Raumluft besprüht und beim Verlassen des Ballenlagers werden die Ballen zudem mit Insektiziden umhüllt. All diese Maßnahmen werden beim Umweltdienst Burgenland schon seit mehreren Jahren gesetzt, um die Fliegen zurückzudrängen.

„Dem Umweltdienst ist ein gutes Auskommen mit den Anrainern wichtig, egal ob es um Lärm, Geruch oder die Fliegen geht“, betonen die Geschäftsführer Rudolf Haider und Alexander Predl unisono.

Daher will man neben biologischen und chemischen Maßnahmen nun – auch wenn dies etwas kostet – ab April organisatorische Maßnahmen setzen. Bereits seit dem Vorjahr läuft zu diesem Zweck eine Studie mit einem Experten für Umwelttechnik und Chemie. MIt diesem gab es am Samstag ein Treffen, an dem auch Vertreter der Stadtgemeinde teilgenommen haben.

SPÖ fordert: „Stopp der Fliegenplage“

Der Experte stellte fest, dass gerade das Metalllager aufgrund nicht gereinigter Getränke-, Lebensmittel- und Tierfutterdosen eine Brutstätte für Fliegen ist. Daher wird man ab April Dosen sofort wegbringen und gar kein Lager mehr aufkommen lassen.

„Es wird und muss sich sehr rasch ein nachhaltiger Erfolg in der Bekämpfung der Fliegenplage einstellen“, meint SPÖ-Vizebürgermeisterin Elisabeth Trummer. Sie habe vor einigen Wochen auf diese unzumutbaren Belästigungen aufmerksam gemacht und einen Beitrag des UDB zur Lösung der Fliegenplage eingefordert. „Es geht um Lebens- und Wohnqualität für jeden Einzelnen, es geht aber auch um den Betriebs- und Wirtschaftsstandort. Daher: Stopp der Fliegenplage.“

ÖVP-Bürgermeister Rudolf Geißler meint: „Für die angrenzenden Bewohner und die Bevölkerung in der Umgebung ist es natürlich in den Sommermonaten eine massive Belästigung. Ich begrüße es, dass der Umweltdienst Burgenland die Initiative ergriffen hat und ganz offensichtlich bemüht ist, das Problem in den Griff zu bekommen.“

Seitens der UDB-Geschäftsführung zeigt man sich jedenfalls bereit, verschiedenste Maßnahmen zu testen und umzusetzen. „Maßnahmen greifen nicht von einem Tag auf den anderen. Ob es einen Effekt gibt, merkt man erst nach Monaten. Wenn eine Maßnahme Erfolg zeigt, werden wir auch mit der Wirtschaftlichkeit umgehen können. Wir nehmen einige 10.000 Euro in die Hand, um den Fliegen Herr zu werden.“