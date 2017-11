Mit 13 zu 10 Stimmen hat der Gemeinderat eine von der Firma Schlögl Ei beantragte Flächenumwidmung für die Errichtung eines Zubaus mehrheitlich beschlossen. Die ÖVP bis auf Eva Maria Kneisz, die selbst Anrainerin ist, und Grüne stimmten dafür, die SPÖ und Kneisz dagegen. Im November 2015 war eine Umwidmung nach Anrainerprotesten in geheimer Abstimmung noch mit 14:6 abgelehnt worden.

Anrainer befürchten Lärm und Geruchsbelästigung

Bürgermeister Rudolf Geißler führte aus, dass nach der damaligen Ablehnung das Projekt überarbeitet und massiv reduziert worden ist. So hätten ursprünglich 4.500 Quadratmeter auf Betriebsgebiet umgewidmet werden sollen. Nun lag ein Antrag vor, der die Umwidmung von 973 Quadratmeter auf Betriebsgebiet, von 1.075 Quadratmeter für einen Grüngürtel und von 58 Quadratmeter als Verkehrsfläche für einen Umkehrplatz vorsah.

Die Bedenken der Anrainer, die ihren Protest auch jetzt schriftlich bei der Gemeinde deponierten, sind dennoch unverändert. Sie befürchten eine weitere Steigerung der Lärm- und Geruchsbelästigung und damit massive Einbußen ihrer Wohn- und Lebensqualität sowie eine Wertminderung ihrer Grundstücke. Bürgermeister Geißler verwies in dem Zusammenhang auf ein schalltechnisches Gutachten.

„Durch das Bauvorhaben sollte sich demnach eine Verbesserung gegenüber dem Ist-Zustand ergeben, da der Zubau das Wohngebiet von bestehenden und zukünftigen Verladeflächen abschirmen sollte“, so Geißler. „Die Zufahrt erfolgt weiter über Betriebsgebiet und Konsumstraße. Im Wiesengrund wird es keine Betriebszufahrt geben. Der Betrieb bleibt Richtung Stoob orientiert. Und es wird einen Grüngürtel als Puffer zwischen betrieblicher Nutzung und Wohnnutzung geben.“

SPÖ stimmte gegen die Umwidmung

Die SPÖ hinterfragte, was die Gemeinde für Vorteile vom Projekt hätte und wie die Pläne konkret aussehen. Geißler erklärte hierzu, dass Oberpullendorf anteilsmäßig – der Betrieb an der Hottergrenze steht zum Großteil in Stoob – Kommunalsteuer bekomme und eine Planskizze vorgelegt wurde. Ob diese hundertprozentig so umgesetzt werde, könne er nicht sagen, weil die Bezirkshauptmannschaft in diesem Fall die Baubehörde sei. Seitlich sei man durch die Flächenwidmung aber klar begrenzt. „Oberpullendorf ist eine Stadt, wo Wohnen wichtig ist, aber auch Unternehmergeist und Wirtschaftstreibende willkommen sind“, betonte Geißler. „Das erste Mal haben wir das Projekt abgelehnt, weil es zu groß war. Nun wurde es massiv gekürzt auf nur 20 Prozent von dem, was man ursprünglich vorgehabt hat. Das ist eine verträgliche Lösung.“