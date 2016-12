Seit einigen Tagen produziert der Solarpark Oberpullendorf Strom. 555 Einzelmodule wurden dafür von Anfang bis Mitte November am Gelände des Umweltdienst Burgenland auf der grünen Wiese errichtet. Ursprünglich wollte man diese am Dach montieren, aber „die Maßnahmen für Ertüchtigung der Dachkonstruktion hätten die Wirtschaftlichkeit gekippt“, führte UDB-Geschäftsführer Rudolf Haider aus.

Der Solarpark In Oberpullendorf ist die sechste und vorläufig letzte Photovoltaikanlage, die vom Umweltdienst in den vergangenen zwei Jahren an den Standorten Gols, Föllig, Oberpullendorf und Oberwart errichtet wurde. Ab Dezember wird in Oberpullendorf, wo aufgrund der Splittinganlage der meiste Strom verbraucht wird, eine Spitzenleistung von 500 kW produziert.

„Mit diesem Ausbauprogramm bekräftigt der Umweltdienst sein konsequentes Engagement in nachhaltige Investitionen. Immerhin ist die gesamte installierte Stromleistung von 615 kWp oder 0,6 Megawatt eine Größenordnung, die einem Jahresbedarf von 170 Haushalten entspricht. Der UDB deckt damit 15 Prozent seines eigenen Strombedarfs“, ergänzt UDB-Geschäftsführer Alexander Predl. Der Solarpark Oberpullendorf wurde am Freitag durch Landesrätin Astrid Eisenkopf offiziell eröffnet. 165.000 Euro wurden dafür investiert.