Das Stadtmarketing lud bei freiem Eintritt zum schon traditionellen Konzert „Voice of Christmas“ mit der Formation „Voice of Valentine“, die durch Saxophonist Pepi Schütz musikalisch bestens ergänzt wurden.

Auch Oberpullendorfs Kiddy Contest-Teilnehmerin Driola Haspel hatte einen kurzen Bühnenauftritt. Bei Weihnachtshits wie „Feliz Navidad“, „Last Christmas“ oder „Santa Clause is coming to town” ließ es Stadtmarketing-Obfrau Mary Bauer dann sogar schneien.

Außerdem regnete es tolle Gewinne für sechs Kunden der Einkaufsstadt, da in der Pause des Konzerts die Gewinner der Adventshopping-Aktion „Einkaufen, stempeln und gewinnen“ ermittelt wurden. Den Hauptgewinn, einen Seat Mii, durfte Carmen Schlögl aus Dörfl mit nach Hause nehmen.

Krebslermünzen im Wert von 500 Euro gingen an Manuela Graf aus Unterpetersdorf, eine Sonnengolf-Jahresmitgliedschaft an Gerda Supper aus Lackenbach, ein Smartphone an Renate Freiberger aus Deutschkreutz, ein Frühstück für vier Personen im Expresso an Christian Hammerl aus Großwarasdorf und eine Weinverkostung für zehn Personen bei „Michl – alles zu seiner Zeit“ an Silke Blazovich aus Raiding.