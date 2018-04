Ein VW-Oldtimer, der T1 „Bully“ aus dem Jahr 1965 kommt in Piringsdorf an, mit zwei ORF Burgenland Redakteurinnen, Michaela Frühstück und Bettina Treiber. Sie touren gemeinsam mit dem Oldtimer durchs Burgenland, begleitet von Kameramann Christian Steiner und Tonassistent Jürgen Steiger.

Dialekt, Korbflechten und das heilende Wasser der Sulz

Der Bezirk, in den die Reise geht, ist im Vorhinein bekannt, doch jeder Ort wird per Los gezogen. In jedem Ort werden besondere Erzählungen, Zugänge, Begegnungen und Geschichten sowie interessante Menschen gesucht, um diese in der neuen Sendereihe „Kultige Landpartie: Unterwegs im Burgenland“ zu zeigen.

Auf der Suche nach kultigen Geschichten in Piringsdorf spielen natürlich der Piringsdorfer Dialekt, das Korbflechten und das heilende Wasser der Sulz eine Rolle. Stefanie Kohwalter hatte das ORF-Team zum Picknick im Grünen mit ihren selbstgemachten Piringer Ringerl-Krapfen“ eingeladen und berichtete über die besondere Mundart im Dorf.

Picknick: Michaela Frühstück und Bettina Treiber testeten vor laufender Kamera die „Piringer Ringerl-Krapfen“ von Stefanie Kohwalter. | Priedl

Danach ging es zur heilenden Sulzquelle, zum Musikheim mit der Musikerin Sandra Zöchbauer, welche viele verschiedene Instrumente spielt. Auch die große Welt zeigt sich in Piringsdorf im Garten von Stefan Maurer, wo der Eiffelturm steht.

Besucht wurden des Weiteren Künstler Andreas Böhm mit seiner Sonnenskulptur aus Sandstein, sowie Österreichs schnellster Kartfahrer in seiner Klasse 2016, der Vierzehnjährige Leon Mandl.

Die Sendereihe „Kultige Landpartie: Unterwegs im Burgenland“ wird jeden Freitag im Rahmen von Burgenland Heute (19 Uhr, ORF 2) ausgestrahlt – mit insgesamt sieben Folgen aus den sieben Bezirken.