Ideen der Bevölkerung sind erwünscht

Bei der „RundumGesund-Messe“ soll sich die Kaisersdorfer Ortsbevölkerung über die Angebote informieren können, die es bereits in der Gemeinde gibt. Dies reicht von einem vielfältigen Sportangebot bis hin zu Nahversorgern. Im Rahmen der „RundumGesund-Messe“ von 14 bis 18 Uhr im Gasthaus zum Kaiser wird es auch diverse Vorführungen sowie ein Rahmenprogramm geben. Außerdem wird eine Ideenbox aufgestellt, bei der die Besucherinnen und Besucher ihre Wünsche betreffend des Angebotes des Arbeitskreises kundtun können. „Diese Rückmeldungen, was die Leute gerne hätten, soll auch eine Basis für unsere zukünftige Aktivitäten sein“, erklärt Arbeitskreisleiter Thomas Zsuppan weiter. Bürgermeister Horst Egresich ergänzt: Es soll keine Verkaufsveranstaltung sein, Kostproben wird es aber geben.“

Die „RundumGesund“-Messe ist das erste große Projekt des Arbeitskreises „Gesundes Dorf“. „Beim offiziellen Start des Arbeitskreises waren über 80 Leute anwesend, im Arbeitskreis arbeiten jetzt über vierzig mit und sind schon sehr aktiv“, freut sich Bürgermeister Horst Egresich. Und es kommen auch noch laufend Leute dazu, die mitarbeiten wollen, ergänzt Zsuppan.

Nach der „RundumGesund“-Messe wird es vom Arbeitskreis „Gesundes Dorf“ Vorträge zu Gesundheitsthemen sowie zur gesunden Ernährung geben. Außerdem ist ein Nordic Walking-Workshop geplant. Dieser findet am 12. Mai ab 14 Uhr statt. Treffpunkt ist am Sportplatz. Der Workshop mit Nordic Walking-Instruktorin Susanne Pogats wird das Erlernen und Optimieren der Nordic-Walking-Technik, Stabilisierungs-, Kräftigungs-, Dehnungs- und Entspannungsübungen sowie das richtige Aufwärmen und Mobilisieren beinhalten.

Der Workshop findet bei jedem Wetter statt, die Teilnehmer sollten mit wetterfester Bekleidung sowie festen Schuhen kommen. Stöcke können ausgeborgt werden, in diesem Fall wird gebeten, 20 Minuten früher zu erscheinen. Nähere Informationen zum Nordic-Walking-Workshop gibt es auch auf der „RundumGesund“-Messe am Sonntag. Im Sommer wird es wieder einen Schwimmkurs des ASKÖ im Freibad geben. „Wir wollen aber auch etwas für die ältere Generation tun“, so der Bürgermeister. An sich gibt es bereits viele Angebote in der Gemeinde. „Der Saal in Volksschule ist bei uns jeden Tag in der Woche abends gebucht“, freut sich Egresich.

Die Aussteller

ASKÖ Kaisersdorf

Kaisersport Woman

Kaisersport Man

Fußballtraining U5

Krippenbauverein

Reiten

QiGong

Alpha Lauf

Line Dance

Nordic Walking-Workshop

Schwimmkurs

24H-Bgld-Extrem-Teilnehmer

Aktiv Gesund

Dr. Gerald Hochwimmer

BioSchatzkistl

Franz Aigner

Elisabeth van St. Geoerges

Manfred Kohlmann

Doris Sieber

Familie Windisch

Bremse für Ortseinfahrt

zVg

Auf der Landesstraße von Neutal kommend wird ein Fahrbahnteiler installiert. „Das Projekt ist gerade in der Planungsphase bei den zuständigen Stellen im Land“, so Bürgermeister Horst Egresich, im Bild mit Gemeindearbeiter Michael Reitter. Er ist seit 2. April der neue Gemeindearbeiter. „Im Gemeinderat sind wir sehr zufrieden, dass wir diese Lösung gefunden haben. Unser neuer Gemeindediener wertet die Arbeit in der Gemeinde auf. Wir setzen trotzdem auf Zusammenarbeit mit den Firmen im Ort“, so Bürgermeister Horst Egresich.

20 Jahre Krippenbauverein. Heuer feiert man den 20. Geburtstag. Die Kurse werden gut angenommen, derzeit bauen auch Sabine Kühteubl, Renate Grubits, Ingrid Kirste und Georgiana Kozch an ihren Kunstwerken. | zVg

KURZ NOTIERT

Gemeindezeitung. Stolz ist Bürgermeister Horst Egresich auf die K@iserpost, die neue überparteiliche Gemeindezeitung. Dies sei auch ein Vorhaben seines neuen Teams gewesen. Nun gibt es ein Redaktionsteam aus allen Fraktionen. Die Vereine können sich ebenfalls in der Zeitung präsentieren. Die K@iserpost soll vier Mal im Jahr erscheinen. „Die Zeitung wird von den Kaisersdorfern sehr gut angenommen“, so der Ortschef.

Wohnungsbau und Bauplätze.

Es gibt seitens der Gemeinde Gespräche mit der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft für den Bau von Wohnungen, hier soll auch Betreubares Wohnen integriert werden. Derzeit ist man bei der Konzepterstellung. Auch mit der Urbarialgemeinde wurden Gespräche betreffend Bauplätzen in der Landseer Straße aufgenommen. „Es geht uns dabei um Bauplatzbeschaffung in der Landseer Straße“, so Egresich.

Neues Gerät für Spielplatz

Entscheidung im „Kindergemeinderat“ | Für den Kinderspielplatz soll ein neues Gerät angeschafft werden. Die Kinder dürfen mitreden.

„Wir wollen ein größeres Spielgerät für den Kinderspielplatz anschaffen“, erzählt Kaisersdorfs Bürgermeister Horst Egresich.

Der Elternverein hat die Einnahmen der Kinderfasching-Veranstaltungen der vergangenen Jahre zur Verfügung gestellt, auch der Krippenbauverein stellte sich für diesen Zweck mit einer Spende ein. „Wir haben auch seitens der Gemeinde einen Betrag für die Anschaffung eines Spielgerätes reserviert“, führt Horst Egresich weiter aus.

Der Elternverein hat nun einen Katalog erhalten und kann drei Spielgeräte vorschlagen. Die endgültige Entscheidung liegt dann aber bei den Kindern selbst „Wir werden das so gestalten, dass wir die Kinder einladen und eine Kindergemeinderatssitzung abhalten, bei der sie die Entscheidung unter den drei Spielgeräten treffen“, schildert der Kaisersdorfer Bürgermeister das weitere Prozedere.

„Dadurch bestimmen die Kinder selbst, welches Spielgerät sie wollen und bekommen dabei auch einiges von der Arbeit des Gemeinderates mit“, betont Egresich.

Bach soll durch Bad fließen

Stolz auf das attraktive Angebot. Man investiere auch laufend in das Freibad, so Bürgermeister Horst Egresich. | zVg

Attraktivierung | Der Außeraubach wird im Zuge der Renaturierung verlegt und wird dann einen zusätzliche Schauwert darstellen.

„Unser Freibad wird stetig renoviert“, führt Bürgermeister Horst Egresich aus. Heuer soll der Filtersand in der Anlage ausgewechselt werden. „Im Zuge der Arbeiten soll auch der Außeraubach renaturiert werden und soll dann künftig durch das Gelände des Freibades fließen“, erklärt der Ortschef weiter. Dies soll auch eine weitere Attraktivierung des Bades sein. Die Arbeiten sollen im Herbst, wenn die diesjährige Freibadsaison abgeschlossen ist, beginnen.

Der ASKÖ wird heuer wieder einen Hopsi Hopper-Schwimmkurs im Kaisersdorfer Bad anbieten. Der Kurs für Kinder ab 4 Jahren wird Anfang Juli über die Bühne gehen. Anmeldung und Infos unter 02682/66654-3.

AUS DEN VEREINEN

450 Jahre Kaisersdorf. Die Vorbereitungsarbeiten für das große Jubiläum der Gemeinde haben bereits begonnen. Im Juni 2020 soll es zu diesem Anlass auch ein großes Fest geben.

ASKÖ Kaisersdorf. Der ASKÖ Kaisersdorf feiert im kommenden Jahr sein 40-jähriges Jubiläum.

Freiwillige Feuerwehr. Nächstes Jahr soll es einen Festakt mit Segnung des neuen Fahrzeugs der Freiwilligen Feuerwehr geben. Das Tanklöschfahrzeug mit einem 2000 Liter-Tank wird Ende dieses Jahres geliefert.

Verschönerungsverein. Der Verein soll wieder verstärkt belebt werden. Bürgermeister Horst Egresich hat derzeit die Obmannschaft inne. „Bei Interesse mitzuarbeiten, sind alle herzlich eingeladen“, führt er aus.

(Entgeltliche Einschaltung)