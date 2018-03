„Wir waren bei den Windrädern Vorreiter im Mittelburgenland“, erklärt Deutschkreutz‘ Bürgermeister Manfred Kölly. Das Thema erneuerbare Energie ist dem Ortschef ein besonders wichtiges Aniegen. Aktuell stehen neun Windräder im Deutschkreutzer Windpark. „Mit der Energie, die diese produzieren, könnte man den Strombedarf des gesamten Bezirks abdecken“, meint Kölly stolz. In den nächsten zwei bis fünf Jahren sollen drei weitere Windräder installiert werden. Ein Energie-Thema, das Kölly für die Zukunft auch forcieren möchte, ist die Erzeugung von Wasserstoff auch als alternativer Antrieb für Autos anstelle von Diesel.

Bereits jetzt ist die Gemeinde an der Nah- und Fernwärme Genossenschaft beteiligt. Außerdem gibt es am Dach der Schule eine Photovoltaikanlage. Demnächst soll auf dem Dach des Vinatriums eine weitere Photovoltaikanlage entstehen. Die Gemeinde fördert zudem die Errichtung von Photovoltaikanlagen auf Privathäusern.

Feiern Jubiläum: Vera Trenker, Stefanie Filz, Christina Kunagel, Sophie Kiss, Elisabeth Reumann, Katharina und Lena Posch, Magdalena Hofstädter, Simone Blaudek, Carina Seidl, Nicole Hofstädter, Benedikt Kunagel, Markus Reinfeld (1. Reihe), Julia Heinrich, Andrea Strehn, Francesca Gesellmann, Marlene Böhm, Katrin Wiedeschitz, Anna Glöckl, Helene Sommer, Cornelia Dorner, Mario Felder, Katharina Greiner, Hannah-Sophie Kroker, Ingemar Dorner, Karl Reinfeld, Michael Dorner, Michael Schöpf (2. Reihe), Thomas Loier, Elias Schöpf, Reinhard Neubauer, Michael Csiszar, Michael Heinrich, Leo Lendavits, Michael Böhm, Philipp Wessely, Michael Wild, Markus Seidl, Philipp Leser, Albin Kovacs, Andre Pogats und Alexander Kirnbauer. | Musikverein/Neubauer

45 Jahre und trotzdem sehr jugendlich

Jubiläum | Der Musikverein feiert sein 45-jähriges Bestehen am 6. und 7. Juli. Jugendförderung wird in der Kapelle ganz groß geschrieben.

Mehr als vier Jahrzehnte Geschichte hat der Musikverein Deutschkreutz bereits geschrieben. 1973 gegründet, hat man die Musik von Deutschkreutz aus in die Welt getragen und Tourneen unter anderen in den USA, Kanada, Australien und China unternommen.

Unter dem Taktstock von Kapellmeister Johann Hofer wurden dann fünf CDs von der Deutschkreutzer Kapelle aufgenommen. Seit einigen Jahren, seit Obmann Markus Reinfeld und Kapellmeister Thomas Lojer die Führung vom Musikverein Deutschkreutz inne haben, setzt der Verein ganz stark auf die Jugend. So haben die beiden die Mini-Musi aus der Taufe gehoben – mit dem Ziel, den Übergang von der Musikschule in den Verein zu fördern.

„Wir haben damit sehr große Erfolge. Mittlerweile spielen zwanzig Musiker, die der Mini-Musi entstammen, im Verein“, erzählt Reinfeld. Aktuell zählt die Mini-Musi acht bis zehn Kinder. Darüber hinaus hat man eine zweite Jugendformation „Junge Kreitza Böhmische“ ins Leben gerufen für jugendliche Musiker, die der Mini-Musi bereits entwachsen sind und dort an den Probebetrieb im Musikverein herangeführt, wo sie auch schon zu spielen anfangen.

Vom guten Ton der jungen und schon routinierten Deutschkreutzer Musikanten kann man sich unter anderem beim Jubiläumsfest überzeugen, das am 6. und 7. Juli im Feuerwehrhaus Deutschkreutz-Girm über die Bühne gehen wird.

Humorvoll: Dass auch der Spaß im Musikverein nicht zu kurz kommt, beweisen Stabführer Albin Kovacs und die Marketenderinnen Marie Kancz, Simone Blaudek, Carina Seidl und Nicole Hofstädter. | Musikverein/Neubauer

Musikfest

Das Fest findet am 6. und 7. Juli im Feuerwehrhaus Deutschkreutz/Girm statt.

PROGRAMM

6. Juli (ab 19 Uhr): Stadtkapelle Wetter, Musikverein Hackerberg-Neudauberg, Die Odradn.

7. Juli (ab 15 Uhr): Bezirksblasmusiktreffen, Gästekonzerte, Original Hügelländer Blasmusik

Kindergarten wächst

Im Sommer | Aufenthaltsraum und Büro werden geschaffen, Kinderkrippe-Räumlichkeiten vergrößert.

Mehr Platz im Kindergarten: Die Kinder wie Benjamin, Philip, Theo, Philipp, Mirtill, Jessi und Patrick sowie Kndergartenleiterin Luise Aumüllner freuen sich gemeinsam mit Bürgermeister Manfred Kölly auf die neuen Räumlichkeiten, die anstelle dieser Terrasse entstehen werden. | Dank

Der Kindergarten soll im Sommer ausgebaut werden. Aus der derzeitigen Terrasse werden ein Aufenthaltsraum und ein Büro. Im Zuge dessen werden auch die Räumlichkeiten der Kinderkrippe vergrößert und eine neue Terrasse für die Krippenkinder geschaffen. Die Kosten belaufen sich auf rund 50.000 bis 60.000 Euro. Was es im Kindergarten bereits gibt, ist eine eigene Küche. Ein von der Gemeinde eigens angestellter Koch bzw. eine Köchin sorgen gemeinsam für das Mittagessen der Kinder, die ganztags betreut werden. „Das wird sehr gut angenommen“, berichtet Bürgermeister Manfred Kölly. „Auch für die Nachmittagsbetreuung werden 200 Portionen gekocht.“

Drei neue Firmen entstehen

Wirtschaftspark | Ein Betrieb ist bereits kurz vor Fertigstellung, zwei weitere wollen sich ebenfalls ansiedeln.

Erfolgreiche Entwicklung: Bürgermeister Manfred Kölly ist stolz darauf, dass schon so viele Firmen nach Deutschkreutz gekommen sind. | Dank

Schon ein Dutzend Firmen sind im Gewerbepark Deutschkreutz beheimatet, der im Jahr 2010 begründet wurde. Eine weitere Firma ist kurz vor Fertigstellung. Die Groß Marko Fassaden Putze Estriche GmbH übersiedelt in den Wirtschaftspark. Eine Bauverhandlung war kürzlich auch für einen weiteren Interessenten anberaumt und zwar eine niederösterreichische Transport- und Abbruchfirma, die in Deutschkreutz eine Niederlassung errichten möchte. Laut Bürgermeister Manfred Kölly gibt es aktuell auch noch einen dritten Interessenten und zwar eine ungarische Zeltverleihfirma.

Lage und Infrastruktur

Unmittelbare Nähe zum Grenzübergang Österreich-Ungarn (Sopron fünf Kilometer entfernt)

Anbindung zum Güterbahnhof Sopron – „Rollende Landstraße“ (Verbindung Wien-Budapest) sowie Bahnanschluss direkt beim Gewerbepark

Gemeindeeigene Entlastungsstraße

Meidl-Flugplatz (Fertöszentmiklos) 10 Kilometer von Sopron entfernt, internationaler Flughafen Wien/ Schwechat 90 Kilometer entfernt

Exzellentes Preis/Leistungsverhältnis – Kauf- und Mietpreise

Boom beim Wohnungsbau

Vier aktuelle Projekte | Alle drei großen burgenländischen Siedlungsgenossenschaften bauen.

Bürgermeister Manfred Kölly beim Lokalaugenschein: In der Arbeitergasse errichtet die Neue Eisenstädter ingesamt zehn Wohnungen. | Dank

In Deutschkreutz sind derzeit alle drei großen burgenländischen Siedlungsgenossenschaften aktiv.

Noch heuer soll der Baustart für das neue Projekt der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft (OSG) im Ortskern erfolgen. In der Hauptstraße gegenüber dem Café Danzinger entstehen 12 Wohnungen in zwei Blöcken, die ein zusammenhängendes Ensemble mit den bereits bestehenden Wohnhäusern in der Johannesgasse bilden werden. In Girm hat die OSG das ehemalige Ebner-Grundstück unmittelbar nach der Brücke gekauft. Geplant sind dort laut Bürgermeister Manfred Kölly sieben Reihenhäuser in Bungalow-Stil sowie 24 Wohnungen mit Garagenstellplätzen.

Die Erste Burgenländische Siedlungsgenossenschaft baut im Bereich Kirchengasse in Girm Reihenhäuser und Wohnungen. In der Schlossgasse ist man bereits mit Reihenhäusern und Wohnungen vertreten. Die Neue Eisenstädter ist kurz vor Fertigstellung neuer Wohnungen in der Arbeitergasse. Ein weiteres Projekt ist in der Goldmark-Gasse geplant.

Verlockende Weine

Größte Weinbaugemeinde | Zahlreiche Gäste kommen wegen der Weine nach Deutschkreutz, die oft vielfach preisgekrönt sind.

Deutschkreutz ist die größte Weinbaugemeinde des Blaufränkischlandes. Kulturelle Höhepunkte sind das Schloss Deutschkreutz, die Anton Lehmden-Kirche sowie das Goldmark Museum. „Die Weinwirtschaft ist der Wirtschaftsfaktor Nummer eins geworden“, betont Bürgermeister Manfred Kölly. Die Gebietsvinothek im Vinatrium bietet über 400 Weine aus Deutschkreutz, Neckenmarkt, Horitschon, Lutzmannsburg und Raiding.

Saisonbeginn: Am 31. März wird die Weinlounge im Vinatrium wieder eröffnet. Auch Nina Reumann, Katharina Gradwohl und Nicole Gulyas warenn dort schon zu Gast. | Dank

Wein-Termine

31. März: Saisoneröffnung in der Weinlounge (Vinatrium) im Rahmen einer Weißweinverkostung und Big Bottle-Verkostung von Rotweinspezialitäten

12. bis 15. Juli: Rotweinfestival mit Verkostung auf der Hauptstraße und Tage der offenen Kellertür

25. August: Golfen im Weinberg

10. November: Winzerball

In der neuen Kabine: Marc Haiden, Julian Vollenhofer und Michael Dorner. | Dank

Kurz notiert:

Kabinen-Neubau. Der Sportverein hat seine neuen Kabinen vorigen Sommer bezogen. „Unsere Vereine sind sehr aktiv“, freut sich Bürgermeister Manfred Kölly.

Neues Zentrum im Zentrum

Vision | Gemeinde soll in ein neues Gebäude im Ortskern übersiedeln, das auch Ärzte, Polizei, Wohnungen und ein Lokal beherbergen soll.

Erste Entwürfe am Tisch: Bürgermeister Manfred Kölly möchte im Mai das Projekt der Bevölkerung präsentieren. „Bei solchen Projekten soll die Bevölkerung miteingebunden werden und deren Ideen einfließen“, betont Kölly.

| Grabner

Für den Bau eines neuen Gemeindeamts gibt es laut Bürgermeister Manfred Kölly schon Visionen und Ideen. Geplant ist, das Grundstück mit dem ehemaligen Gasthaus Weber anzukaufen und dieses abzureißen, um Platz für ein Zentrums-Projekt zu schaffen.

„Das ist ein mittel- bis langfristiges Projekt. Es gibt aber schon Gespräche für den Kauf“, erklärt Bürgermeister Manfred Kölly. Das derzeitige Rathaus ist bereits 48 Jahre alt und soll durch eine neu errichtete Gemeindeverwaltung ersetzt werden, die sich das Gebäude nach ersten Entwürfen mit Wohnungen, einem Ärztezentrum, der Polizei und einem Geschäftslokal mit Café teilen wird. „Wir wollen das Zentrum ins Zentrum rücken“, so Kölly der seine Arbeit in der Gemeinde unter dem Motto „Gestalten statt verwalten“ versteht.

Das derzeitige Gemeindehaus soll dann in weiterer Folge zu Wohnungen umgebaut werden.

19 neue Computer für Neue Mittelschule

Die Neue Mittelschule wurde von der Gemeinde mit neuen Computern ausgestattet. „Wir machen laufend Investitionen in die Schule“, erklärt Bürgermeister Manfred Kölly. Über die neuen Computer freuen sich auch Riccarda, Mursal, Johanna, Paulina, Lukas, Lehrer Markus Bucher, Tobias, Leon und Direktorin Eva Reumann.

| Dank

Kurz notiert:

Haus Lisa. Das Sozialzentrum Haus Lisa soll um zehn Betten erweitert werden. Diesbezügliche Gespräche mit der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft und der Caritas laufen. Der Gemeinde ist Lebensqualität gerade auch im Sozialereich ein besonderes Anliegen. Daher bietet man auch den Bürgerbus und Betreutes Wohnen in der Gemeinde an.

Feuerwehrauto. Die Anschaffung eines neuen Kleinlöschfahrzeugs für die beiden Feuerwehren steht an. Die Lieferung des Fahrzeugs soll 2019 erfolgen.

Leichenhalle. In der Leichenhalle sind bauliche Maßnahmen notwendig. Aktuell werden Kostenschätzungen für eine Sanierung bzw. einen Neubau eingeholt, um eine Entscheidungsbasis zu haben. Im heurigen Jahr sollen die Planungen erfolgen.

Babytreffen: Die jüngsten Gemeindebürger wurden mit ihren Eltern zum Babytreffen am Gemeindeamt eingeladen. Bürgermeister Manfred Kölly konnte dazu Julia und Roman Karenits mit Sohn Alexander, Theresia Reumann mit Tochter Ella, Michael Forauer und Bernadette-Maria Fleischhacker mit Sohn Tobias Michael, David und Marina Putz mit Sohn Jamie, Elisabeth Reumann mit Tochter Victoria, Klara Völgyes mit Tochter Chloe und Karin Feucht mit Tochter Mia begrüßen. | zVg

