Derzeit laufen Gespräche zwischen der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft und der Familie Kappel betreffend dem Verkauf ihres Gasthauses, dem „Burgenländer Hof“, in die auch die Gemeinde miteingebunden ist.

„Nachdem das Thema Erwerb von Gasthäusern durch die OSG mittlerweile bekannt ist, hat sich dies auch bis Pilgersdorf durchgesprochen. Es wurden Gespräche geführt und es gibt konkrete Überlegungen. Der Platz ist sehr gut. Für uns ist wichtig, dass die Gemeinde mit im Boot ist“, betont OSG-Geschäftsführer Alfred Kollar. Kommt der Verkauf des Burgenländer Hofs an die OSG zustande, könnten im ehemaligen Gasthaus Senioren- und Starterwohnungen sowie möglicherweise auch eine Arztordination entstehen.

Wie bei ähnlichen Projekten in der Region müsste die Gemeinde in dem Fall die Ausfallshaftung für die Seniorenwohnungen übernehmen. Bei der nächsten Gemeinderatssitzung soll sich der Gemeinderat dieser Thematik widmen.

„Grundsätzlich finde ich es sehr schade, wenn wir das Wirtshaus verlieren“, meint Bürgermeister Ewald Bürger. „Aber wenn es so ist, dass das Wirtshaus an die OSG verkauft wird, haben wir mit dieser einen guten Partner, der uns Mitspracherecht einräumt.“

„Sozialeinrichtung mitten in Ortschaft“

Bürger ist es nämlich wichtig, dass die Liegenschaft in zentraler Lage bestmöglich weiterverwendet wird. Durch das geplante Projekt mit der OSG habe man die Möglichkeit, eine Sozialeinrichtung mitten in der Ortschaft zu schaffen. „Der Standort zwischen Geschäft, Kirche, Gemeinde und eventuell einer Arztordination ist auch für Wohnungen ideal“, so Bürger. Gleichzeitig müsse man sich aber, wenn das Gasthaus wegfällt, etwas einfallen lassen, um Vereinen und Privatpersonen die Möglichkeit geben zu können, Feste, Veranstaltungen und Geburtstagsfeiern abzuhalten.

„Wenn die Gemeinde positiv eingestellt ist, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass etwas Gutes entstehen kann“, meint Kollar. Wenn der Verkauf über die Bühne geht, sollten im Lauf des Jahres die Vorgespräche und Planungen abgeschlossen werden, sodass 2019 mit dem Umbau begonnen werden kann und Anfang 2020 die neuen Räumlichkeiten bezugsreif sind.