Rätsel um Schwerverletzten: War es Fahrerflucht? .

29-Jähriger wurde am Sonntagmorgen in Unterpetersdorf (Bezirk Oberpullendorf) schwer verletzt aufgefunden. Die Polizei geht in einer Aussendung vom Dienstag nun davon aus, dass ein Unfall die Verletzungen verursacht hatte - und ersucht um Mithilfe aus der Bevölkerung um den flüchtigen Unfall-Lenker zu finden.