Einbrüche in KFZ-Werkstätten: Täter flüchtig .

Unbekannte Täter brachen am Donnerstag in eine KFZ-Werkstätte im Bezirk Oberpullendorf ein, wurden aber bei der Tat gestört. Eine Nacht später brachen vermutlich dieselben Täter in eine Werkstätte eines privaten Anwesens ein. Bei beiden Einbrüchen wurde Werkzeug gestohlen.