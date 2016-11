Wie die BVZ berichtete, feiert der Franz Liszt Verein Raiding 2018 sein 50-jähriges Jubiläum. Aus diesem Grund soll die Lisztorgel, welche im Franz Liszt-Geburtshaus untergebracht ist, renoviert werden. Am Montag wurde mit den Abbauarbeiten der Orgel durch Orgelbaumeister Wolfgang Karner begonnen. „Ich kenne die Schwächen der Orgel. Im Original sind noch sieben bis 8 Holzpfeifen vorhanden“, so Karner.

Die Lisztorgel wurde 1770 gebaut und stand bis 1924 in der alten Kirchen in Raiding. Von 1924 bis heute war die Orgel im Franz Liszt-Geburtshaus untergebracht. „1942 wurde dieses Gebäude samt Orgel unter Denkmalschutz gestellt“, so Manfred Fuchs, Obmann des Franz Liszt Vereines. Nach der Fertigstellung soll die Orgel in die Kirche kommen, wo sie ursprünglich gestanden ist. Anschließend wird die Orgel in die neue Lisztbibliothek integriert werden.