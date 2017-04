In Lackenbach wird im ehemaligen Polizeigebäude ein neues Wohnprojekt von pro Mente für psychisch Kranke Menschen errichtet.

Die dementsprechenden Pläne wurden anlässlich des Weltgesundheitstages am vergangenen Freitag, der in diesem Jahr ganz im Zeichen von Depression steht, präsentiert. Bürgermeister Christian Weninger führte aus, dass die Gemeinde das Haus angekauft habe und es nun umbauen wird. Die Kosten betragen etwa eine Million Euro, wobei es 600.000 Euro von der Europäischen Union und rund 350.000 Euro seitens des Landes Burgenland an Förderungen gibt.

„Die Gemeinde wird das vorfinanzieren. Und der Gemeinderat hatte auch keine Probleme, das zu tun“, so Weninger. Man werde das Gebäude pro Mente dann zehn Jahre mietfrei zur Verfügung stellen.

Auch Postpartner zieht in neues Haus

pro mente-Obfrau Eva Blagusz führte aus: „pro Mente bietet basale Bedürfnisse wie ein Dach über dem Kopf, Schlaf und eine geregelte Tagesstruktur.“

Im neuen Haus sollen fünf barrierefreie Übergangswohnungen für psychisch Kranke und ein Gruppenraum entstehen. Auch die Postpartnerstelle wird in dieses Haus übersiedeln. Ende 2018 soll das Haus bezogen werden.

Landesrat Norbert Darabos meinte: „Die Sicherung der psychischen Versorgung im Land ist mir ein großes Anliegen. Diese Steigerung des Angebotes ist für den gesamten Bezirk wichtig.“