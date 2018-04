Benefiz für Tageszentrum .

Am Samstag fand im Raidinger Pfarrzentrum eine Benefizveranstaltung für das zurzeit in Bau befindliche Tageszentrum in Raiding statt. Die beiden Organisatorinnen Claudia Kugler und Angela Dummer haben sich für den guten Zweck eingesetzt und ein Benefiz-Programm zusammengestellt.