Bei der Bezirksversammlung des Burgenländischen Gemeindebundes wurde Raidings Bürgermeister Markus Landauer zum neuen Bezirksobmann gewählt. Als seine Stellvertreter fungieren Frankenau-Unterpullendorfs Bürgermeisterin Angelika Mileder und Pilgersdorfs Bürgermeister Ewald Bürger.

„Der Gemeindebund ist das Sprachrohr der Gemeinden und es ist wichtig, die Gemeinden zu vernetzen und sich gegenseitig das Leben zu erleichtern. In Abstimmung mit dem Gemeindevertreterverband wollen wir in der Region etwas weiterbringen“, so der neue Bezirksobmann Markus Landauer. Und weiter: „Ich freue mich bereits auf die zukünftige Zusammenarbeit. Ein herzliches Dankeschön gebührt dem scheidenden Bezirksobmann Rudolf Pfneisl für seine jahrelange Tätigkeit“, so Landauer abschließend.