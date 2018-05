Im Herbst soll mit den Baumaßnahmen für den Hochwasserschutz in Rattersdorf begonnen werden. Drei zusätzliche Auffangbecken werden entstehen, für deren Bau laut Bürgermeister Johann Horvath bereits von 43 Grundeigentümer die Zustimmungserklärungen eingeholt wurden. Hauptaugenmerk der Maßnahmen ist die Sanierung des desolaten unteriridischen Laufs des Siebenbründelbachs in der Hauptstraße und Siebenbründlgasse.

Um für ein 100-jähriges Hochwasserereignis gerüstet zu sein – was auch Voraussetzung für eine Subvention seitens Bund und Land ist – wäre ein unterirdisches Gerinne im Ausmaß von etwa fünf mal zweieinhalb Meter notwendig gewesen. Dies hätte Kosten in Höhe von rund 9,7 Millionen verursacht. Durch den Bau von drei Auffangbecken (Siebenbründlbach, Quellbach und Lagerbergbach) können nicht nur diese Dimensionen auf rund 1,80 mal 1,80 Meter, sondern auch die geschätzten Kosten auf rund 6,2 Millionen Euro reduziert werden, wobei die Maßnahmen mit 50 Prozent vom Bund und 45 Prozent vom Land gefördert werden.

Wasserleitung und Kanal werden saniert

Im Zuge der Sanierung des Gerinnes werden auch gleich Kanal und Wasserleitung in der Siebenbründlgasse und der Hauptstraße saniert. Wie eine Kamerabefahrung im Februar und Berechnungen gezeigt haben, ist die Wasserleitung bereits so desolat, dass es gewaltige Wasserverluste gibt und Rattersdorf-Liebing etwa 100 Kubikmeter mehr Wasserverbrauch pro Tag hat als der Ortsteil Mannersdorf.

Im Zuge der Aufgrabungsarbeiten wird der Kanal auf Trennsystem umgestellt. Laut Bürgermeister Horvath gibt es im Bereich Hauptstraße bis Kirche und der Siebenbründlgasse einen permanenten Fremdwasserzulauf von etwa sechs Litern pro Sekunde bzw. über 500 Kubikmeter pro Tag bei Trockenwetter.

Die Bauarbeiten werden in mehreren Abschnitten über mehrere Jahre erfolgen. Begonnen wird mit den Arbeiten in jenem Bereich der Siebenbründl-gasse, wo die Messungen die meisten Wasserverluste ergeben haben und es in den vergangenen Jahren massive Wasserrohrbrüche gegeben hat. Bürgermeister Johann Horvath ist es ein Anliegen, dass die Arbeiten so durchgeführt werden, dass die Ortsbevölkerung so wenig wie möglich belastet wird.