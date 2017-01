Jedes zweite Wochenende treffen sich die Jungfeuerwehrmänner und –frauen der Freiwilligen Feuerwehren Rattersdorf und Liebing. „Es werden praktische Übungen gemacht, aber auch Theorie gelernt“, schildert Raphael Paul. Er hat die Betreuung der erst im August dieses Jahres gegründeten Feuerwehrjugend übernommen.

Vorbereitung auf Wissenstest

Zur Zeit sind neun Burschen und zwei Mädchen der Feuerwehren Rattersdorf und Liebing dabei. Diese bereitet Jugendbetreuer Raphael Paul gerade für den Wissenstest vor, der nächsten März stattfindet. Unter anderem hat er dafür Fragen ausgedruckt und im und rund um das Feuerwehrhaus verteilt, die von den Jugendlichen dann in Gruppen in einer Art Schnitzeljagd beantwortet werden mussten.

Spaß haben und Gutes tun

„Bei der Feuerwehrjugend verbindet man lustige Sachen damit, etwas Gutes zu tun. Es hat für die Jugendlichen auch Sinn, da dabei zu sein“, sieht Raphael Paul einen entscheidenden Unterschied zwischen der Feuerwehrjugend und anderen Angeboten für Jugendliche.

Kameradschaft im Mittelpunkt

Ein weiterer wichtiger Punkt ist für ihn die Kameradschaft. Und diese wird bei der Feuerwehrjugend in Rattersdorf-Liebing durch unterschiedliche Aktionen gepflegt. So war man schon Eis essen und hat einen Ausflug zum Tag der offenen Tür in der Landesfeuerwehrschule gemacht. In den Weihnachtsferien fand eine Übernachtung im Feuerwehrhaus mit Übungsteil und einem Kinobesuch samt Burgeressen statt.