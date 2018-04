323 Jugendfeuerwehrmitglieder stellten sich am Samstag im Feuerwehrhaus Rattersdorf dem sogenannten Wissenstest.

In sechs verschiedenen Stufen traten die Teilnehmer an und unter anderem Aufgaben aus den Bereichen Gerätekunde, Knotenkunde, Erste Hilfe , Organisation, Atemschutz oder Exerzieren lösen. Am Ende des Tages konnten Bezirksfeuerwehrkommandant Martin Reidl und Bezirksjugendreferentin Barbara Reiter zu 406 Abzeichen gratulieren.