Der Männergesangsverein Franz Liszt Raiding nahm vor Kurzem in Pecs in Süd-Ungarn mit großem Erfolg und Zuspruch am renommierten „European Winesong Festival“ teil. Die 24 Sänger der Lisztgemeinde vertraten mit ihrem Chorleiter Zoltan Koscis-Holper das Weinland Österreich.

Gesungen wurde an mehreren Orten: in einem historischen und einem hochmodernen Weinkeller im Rotweinzentrum Villany, in einer evangelischen Kirche sowie im großen Festspielhaus und vor 1.000 Besuchern beim Festakt in Pecs. Zum Weinlied-Festival in der mit 150.000 Einwohnern fünftgrößten Stadt Ungarns angereist waren mit den Sängern auch Fans und Freunde des Chores aus Raiding.

Lackenbacher musizierten in Südtirol

Die Jugendmusik Lackenbach nahm indes am fünften Internationalen Musikantentreffen in Brixen teil (siehe auch Foto unten!). „Die Platzkonzerte aller teilnehmenden Kapellen aus Deutschland, Schweiz, Österreich und Südtirol verwandelten die Altstadt von Brixen in eine musikalische Hochburg, in der Einheimische, Urlauber und Musikliebhaber die schönen Klänge in unvergleichlicher Kulisse und einmaliger Atmosphäre genossen“, so Obmann Wolfgang David.

Der Höhepunkt wurde vom Sternmarsch eingeleitet, bei dem die Jugendmusik Lackenbach gemeinsam mit rund 500 Musikern aus verschiedenen Richtungen zum Domplatz marschierte. Dort bot man dem begeisterten Publikum ein Monsterkonzert dar. „Dieses Erlebnis versprach Gänsehaut-Feeling“, so David.