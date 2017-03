Die Feuerwehrjugend Ritzing zählt zur Zeit 17 Jugendliche, davon sind vier Mädchen und 13 Burschen. Jugendleiter Bernhard Puhr wird bei seiner Arbeit tatkräftig von Kommandant Johann Gulnerits, Stellvertreter Gerhard Trimmel und Sebastian Schrödl unterstützt.

„Bei uns ist das so aufgeteilt, dass die einzelnen Warte wie zum Beispiel Funk- oder Gerätewart den Jugendlichen alles näher erklären“, so Feuerwehrjugendleiter Bernhard Puhr. Jeden Sonntag gibt es ein Treffen der Feuerwehrjugend. „Wir treffen uns, um für den Wissenstest zu lernen beziehungsweise um uns auf die Wettkämpfe vorzubereiten“, fügte Puhr hinzu.

Neben Wettkämpfen darf der Spaß natürlich auch nicht zu kurz kommen. Ausflüge und Wanderungen stehen am Programm. Natürlich wird jedes Jahr an den Bezirkswettkämpfen teilgenommen. Der größte Erfolg für die Feuerwehrjugend Ritzing war, als sie als beste Gruppe des Burgenlands beim Bundeswettbewerb in Micheldorf in Oberösterreich hervorging. „Bei der Feuerwehr lernt man nie aus und findet Freunde und Kameraden fürs Leben“, so Puhr abschließend.

Halfen beim Sautanz mit: Tim Meszarits, Lea Trenker, Celina und Anna Gulnerits, Tobias Trimmel, Maximilian Reitgruber, Daniel Trenker, Marcel Wiedemann, Florian Kirady, Maximilian Schrödl, Sebastian Trummer, Julian Hofer, René Holzmann und Joshua Hofer sowie Kommandant-Stellvertreter Gerhard Trimmel und Kommandant Johann Gulnerits. | zVg