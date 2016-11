Holte sich den zweiten Platz: Ruben Dimitri mit Landesrätin Astrid Eisenkopf. | BVZ, Manuel Bernhardt

Songs pur, ohne Bühne, ohne Show – trotzdem einem breiten Publikum zugänglich: Das ist das Ziel der SongChallenge des Landesjugendreferats Burgenland. 34 Musiker aus zwölf unterschiedlichen Musikrichtungen haben heuer die Möglichkeit genutzt, ihre selbst komponierten Musikstücke zu präsentieren.

„Es war auch heuer wieder eine sehr spannende Song Challenge mit vielen hochwertigen Beiträgen. Die jungen Musiker haben einmal mehr ihr musikalisches Talent und ihr Können unter Beweis gestellt,“ so Landesrätin Astrid Eisenkopf.

Der erste Platz ging an die „Turbokrowodn“ (Frankenau) mit dem Song „Marijana“. „Ruben Dimitri“ (Kleinwarasdorf) konnte mit „Out of my Head“ den zweiten Platz erreichen. Alle Songs sind unter www.songchallenge.at abrufbar.