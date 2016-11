Der Vertrag ist unterzeichnet, die Gebietskrankenkasse hat die Kassenplanstelle für den Gemeindearzt in Steinberg-Dörfl und Piringsdorf vergeben. Silvia Gebhardt wird die Nachfolge von Rupert Karall antreten, der seinen wohlverdienten Ruhestand antritt und daher den Kassenvertrag per 31. Dezember 2016 gekündigt hat.

Zwei weitere Ordinationsräume sollen entstehen

Die neue Gemeindeärztin ist eine gebürtige Steirerin, die mit einem Dörfler verheiratet und in Oberpullendorf wohnhaft ist. Zuletzt war sie als Anästhesistin am Krankenhaus Oberwart tätig, befindet sich aber derzeit noch in Karenz. Laut Steinberg-Dörfls Bürgermeisterin Klaudia Friedl wird sie mit Anfang Juni nächsten Jahres ihre Tätigkeit als Gemeindeärztin aufnehmen.

Zwischen Jänner und Mai nächsten Jahres müssen die Patienten von Rupert Karall zu anderen Allgemeinmedizinern in umliegenden Ortschaften ausweichen. „Jeder Versicherte hat die freie Arztwahl. Er kann auch zu jedem praktizierenden Arzt mit Krankenkassenvertrag gehen und wird behandelt“, betont Bürgermeisterin Klaudia Friedl.

In Steinberg-Dörfl wurde im Zuge der Errichtung des neuen Gemeindezentrums auch eine Arztpraxis mit eingeplant. Diese ist aber aufgrund des derzeit vorhandenen Platzes noch nicht zur Gänze fertiggestellt. Entsprechende Vorbereitungen wurden getroffen, dass nach Abriss des alten Arzthauses, zwei weitere Ordinationsräume dazugebaut werden können.

„Rupert Karall wird das Arzthaus bis Ende Jänner räumen, danach wird das alte Arzthaus von der Firma Pfnier komplett abgerissen“, erklärt Friedl. Man plane auch bereits die Einrichtung der neuen Ordination mit der neuen Ärztin.