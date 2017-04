Bei der Gemeinderatssitzung stellte sich die Silvia Gebhardt dem Gemeinderat vor, die mit Juli die medizinische Versorgung in Steinberg-Dörfl und Piringsdorf übernehmen wird.

Die gebürtige Fürstenfelderin absolvierte ihr Studium der Humanmedizin an der Medizinischen Uni Graz. Ihre Ausbildung zur Ärztin für Allgemeinmedizin sowie Anästhesiologie und Intensivmedizin erfolgte am Krankenhaus Güssing, im AKH Wien, im Landeskrankenhaus Graz und im Krankenhaus Oberwart, wo sie zuletzt als Oberärztin und Notärztin aktiv war. Zudem verfügt sie über ein Diplom für Palliativmedizin.

Die Fertigstellung der Praxis im neuen Gemeindezentrum – zwei Räume wurden nach Abriss des alten Arzthauses noch dazu gebaut – ist laut Bürgermeisterin Klaudia Friedl im Zeitplan. Auch zwölf neue Parkplätze entstehen beim Haupteingang in der Raiffeisengasse für die Patienten. „Bis zur Eröffnung des Gemeindeamts am 25. Juni soll alles fertig sein“, so Friedl.