Die Akademie der Wirtschaftstreuhänder ist das offizielle Ausund Weiterbildungsinstitut der Kammer der Wirtschaftstreuhänder. In den Seminarzentren Wien, Graz, Klagenfurt, Linz, Salzburg und vielen anderen Veranstaltungsorten in ganz Österreich werden jährlich rund 3500 Seminare und Kurse für den Berufstand angeboten. Über 75.000 besuchte Seminartage pro Jahr zeigen, wie Kammermitglieder und deren Kanzleiangestellte das vorhandene Angebot nutzen und vom Know-How der Vortragenden profitieren. Damit zählt die Akademie zu den größten berufsbezogenen Erwachsenenbildungsinstituten Österreichs. Ziel der Ausbildungskurse ist, den Teilnehmern neue Wissensgebiete für ihre Beratungspraxis zu erschließen. Daneben umfasst das Angebot auch die Prüfungsvorbereitungen für die Fachprüfungen zum Wirtschaftsprüfer. Außerdem werden Kanzleimitarbeiter auf die Diplomprüfungen vorbereitet. Thematisch wird auf die Kernprozesse der Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung fokussiert: von der Buchhaltung über die Personalverrechnung und den Steuersachbearbeiter/Bilanzbuchhalter bis hin zum Accounting- und Audit-Manager. In den Seminaren werden aktuelle Themen in praxisorientierter Form vermittelt.

zVg

Themenschwerpunkte sind all jene Bereiche, die zu den Hauptaufgabengebieten der Kammermitglieder und deren Angestellten zählen: Abgabenrecht, Rechnungswesen, Wirtschafts- und Sozialrecht und betriebswirtschaftliche Beratung. Im Seminarangebot der Akademie können Interessenten auch ganz andere Kurse entdecken. Wirtschaftstreuhänder sind die engsten Berater der Unternehmen und haben längst eines erkannt: Fachwissen allein ist heutzutage in der Beratung zu wenig. Kommunikative Fähigkeiten werden im Mandanten-Berater Verhältnis immer wichtiger. Mit Kursen zu Fragetechnik, Coaching und Wirtschaftsmediation tut die Akademie viel, um den Berufsstand in diesem Bereich weiterzubilden. Seit einigen Jahren legt die Akademie besonderes Augenmerk auf strukturierte Vertiefungslehrgänge mit Abschlussprüfungen. Absolventen der Prüfung sind von der Akademie zertifizierte Experten z.B. im Finanzstrafrecht, für Umgründungs-Steuerrecht oder für Immobilien.