An vier Samstagen findet heuer zum erstem Mal der Deutschkreutzer Weihnachtsmarkt der Vereine am Hauptplatz statt, welcher vom Tourismusverein Deutschkreutz organisiert wird.

„Gemeinsam mit allen Deutschkreutzer Vereinen möchten wir an vier Wochenenden weihnachtliche Stimmung in Deutschkreutz verbreiten“, so Tourismusvereins-Obmann Christian Gradwohl. Offiziell eröffnet wurde der Weihnachtsmarkt Ende November durch Bürgermeister Manfred Kölly und die Schüler der Volksschule. Die Vereine „Chilis“, „Füchse“, „Kegler Damen“ und „Paragleiter“ sorgten für das leibliche Wohl.

Am Samstag (2. Dezember ab 16 Uhr) wird es ein Puppentheater um 16.30 Uhr und eine weihnachtliche Lesung für Kinder um 18 Uhr geben. Das Programm werden die Kinder der Volkstanzgruppe Deutschkreutz (17.30 Uhr) sowie die Schüler der Neuen Mittelschule (18.30 Uhr) umrahmen. Kulinarische Verpflegung wird es von den Hobbyvereinen „Gummibären“ und „Oldtimerclub“ geben. Weiters bietet der Weihnachtsmarkt der Vereine auch diverses Kunsthandwerk und Weihnachtsgeschenke.