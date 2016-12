Die letzte Generalversammlung des Tourismusverbandes Blaufränkischland Mittelburgenland fand statt. Wie die BVZ berichtete, löst sich der Verband aufgrund des neuen Tourismusgesetzes im Dezember des Vorjahres auf. Obmann Michael Höferer erklärte, dass trotzdem einige Beschlüsse formalrechtlich nötig gewesen seien.

„Wir benötigen ein Organ, das bis 31. Dezember zeichnungsberechtigt und handlungsbefähigt ist“, so Höferer. Er konnte zum Abschluss eine positive Bilanz ziehen: Von Jänner bis Oktober 2016 gab es im Mittelburgenland mit 114.063 Ankünften ein Plus von 17,6 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2015, bei den Nächtigungen mit 268.803 ein Plus von 15,5 Prozent. „Ich glaube, das ist eine gute Grundlage für den neuen Verband“, so Höferer.

Regionalverband mit drei Angebotsgruppen zeichnet sich ab

Die formalen Schritte für die Errichtung des neuen regionalen Tourismusverbandes laufen. Mit 1. Jänner wird Christian Rohrer aus Lutzmannsburg als Bürgermeister der Sitzgemeinde und gleichzeitig der mit den meisten Nächtigungen per Gesetz zu dessen geschäftsführenden Obmann bestellt. Er muss in weiterer Folge die Unternehmer zu einer Sitzung einladen, bei der die Delegierten aller Mitgliedsgemeinden gewählt werden. Bis spätestens 26. Feber muss dann die Einladung zur konstituierenden Sitzung und zur Wahl der Organe erfolgen.

Aufgrund der Gespräche mit den Gemeinden und örtlichen Tourismusverbänden zeichnet sich ein neuer Regionalverband mit zwölf Mitgliedsgemeinden und einer neuen Struktur ab, die sich in drei Angebotsgruppen aufsplittet.

Die Angebotsgruppe „Familie“ (Sonnentherme inklusive Familienangebote der gesamten Region) könnte Lutzmannsburg, Frankenau-Unterpullendorf, Oberpullendorf und Neutal umfassen, die Angebotsgruppe „Wein“ (Blaufränkischland Pur, Wein, Kulinarik) Deutschkreutz, Neckenmarkt und Raiding, die Angebotsgruppe „Kultur & Natur“ Draßmarkt, Kobersdorf, Markt St. Martin, Piringsdorf und Steinberg-Dörfl.