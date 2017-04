Vizenz Fleischhacker aus Nikitsch arbeitet seit Jahren ehrenamtlich im Sudan und hilft bei der Errichtung von Pumpstationen am blauen und weißen Nil.

„Diese Pumpstationen sind oft das einzige Wasser, welches die Leute im Landesinneren bekommen. Unsere Pumpen, wo eine einzige bis zu 10.000 Liter in der Sekunde fördert, sind daher lebensnotwendig. Die Pumpstation ‚Rahad‘ am blauen Nil verfügt über elf solche Pumpen, die das Wasser in einen Kanal pumpen, der bis zu 160 Kilometer ins Landesinnere geht“, schildert Fleischhacker.

Fleischhacker bringt Trinkwasser zu Menschen

Er war bereits 18 Mal im Sudan. Derzeit ist Fleischhacker wieder im Sudan und organisiert neue Projekte.

„Viele Materialcontainer werden nur halb voll angeliefert. Diese werden von mir mit Hilfsgütern, wie zum Beispiel Bekleidung oder Spielzeug, vollgemacht. Die Hilfsgüter werden anschließend von mir persönlich verteilt, ansonsten wird damit nur wieder Geschäft gemacht, was ich auf jeden Fall vermeiden will“, betont Fleischhacker.