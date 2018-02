Wie die BVZ berichtete, fand im Oktober 2017 ein Raubüberfall in der Raiffeisenbank-Filiale in Tschurndorf statt. Am Donnerstag findet dazu der Prozess am Landesgericht satt. Die Anklage lautet auf „Verbrechen des schweren Raubes und Vergehen nach dem Waffengesetz“.

Der Angeklagte soll gegen die dort anwesende Bankangestellte unter der Äußerung „Geld her und schnell, schnell, schneller“, einen schwarzen Trommelrevolver gegen sie gerichtet haben. Weiters soll er Bargeld in Höhe von 48.870 Euro weggenommen und die oben genannte Schusswaffe unbefugt besessen haben.